Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Στο επίκεντρο τα συστήματα πυροβολικού PULS - Real.gr

20:13, 14/11/2025
Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» – Στο επίκεντρο τα συστήματα πυροβολικού PULS

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων, τα οποία προορίζονται για τη δημιουργία ενός αντιαεροπορικού αμυντικού θόλου στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, τα νέα συστήματα αναμένεται να θωρακίσουν τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας και να αναβαθμίσουν την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική της δυνατότητα.

Η Αθήνα έχει προγραμματίσει συνολικές δαπάνες περίπου 28 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Από αυτά, περίπου 3 δισεκατομμύρια θα διατεθούν αποκλειστικά για το αντιπυραυλικό σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς και για την προστασία από drones, ενώ παράλληλα εξετάζονται νέες προμήθειες μαχητικών αεροσκαφών, φρεγατών και υποβρυχίων από ΗΠΑ και Ευρώπη.

Στο επίκεντρο τα PULS

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται 36 συστήματα πυροβολικού PULS, κατασκευασμένα από την ισραηλινή Elbit, με συνολικό κόστος περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν περίπου το 25% της υλοποίησης, ενώ τα συστήματα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων με την Τουρκία.

Δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει επισήμως. Η Ελλάδα, η οποία διαθέτει ήδη αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, επιδιώκει να αντικαταστήσει τα παλαιά ρωσικά συστήματα OSA, TOR-M1 και S-300. Οι συνομιλίες είχαν ξεκινήσει το 2024, αλλά είχαν παγώσει λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια της Ελλάδας να ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, να διατηρήσει ισορροπία στην περιοχή και να συμβαδίσει τεχνολογικά με τις εξελίξεις της γειτονικής Τουρκίας.

