Reuters: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία - Real.gr

Την αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία παρουσιάζει το Reuters.

Η ΕΕ έχει ετοιμάσει μία αντιπρόταση με στόχο να εξισορροπήσει το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις απαιτήσεις που επιβάλλει στην Ουκρανία — μεταξύ άλλων παραχώρηση εδαφών και δραστική μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Reuters, τροποποιεί βασικά σημεία του αρχικού σχεδίου και προβλέπει τα εξής:

-Ανώτατο όριο 800.000 στρατιωτών για τον ουκρανικό στρατό σε περίοδο ειρήνης, αντί του αμερικανικού ορίου των 600.000.

-Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από τη συναίνεση όλων των μελών της Συμμαχίας, η οποία, όπως σημειώνεται, «δεν υφίσταται επί του παρόντος».

-Το ΝΑΤΟ δεν θα διατηρεί μόνιμες δυνάμεις υπό τη διοίκησή του σε ουκρανικό έδαφος σε καιρό ειρήνης.

-Η Ουκρανία θα αποζημιωθεί οικονομικά, κυρίως μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι η Μόσχα να καταβάλει αποζημιώσεις για τις πολεμικές ζημιές.

-Το Κίεβο θα δεσμευτεί να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα.

-Οι διαπραγματεύσεις για τις εδαφικές ανταλλαγές θα ξεκινήσουν από τη λεγόμενη «γραμμή επαφής».

-Η Ουκρανία θα προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης.

-Τέλος, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή την κοινή άμυνα σε περίπτωση επίθεσης.

Σε εξέλιξη οι κύριες συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ

Την ίδια ώρα, οι κύριες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη στη Γενεύη.

Η σημερινή διαδικασία εξελίχθηκε σε δύο σημεία: οι πρώτες επαφές πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο InterContinental στη Γενεύη και στη συνέχεια οι επίσημες συζητήσεις μεταφέρθηκαν στο κτίριο της αμερικανικής αποστολής στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις έως τώρα κρίνονται «παραγωγικές και σε ορισμένα σημεία ακόμη και καταληκτικές».