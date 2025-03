Reuters: ΗΠΑ και Ουκρανία υπογράφουν άμεσα τη συμφωνία για τα ορυκτά - Real.gr

Ο Τραμπ αναμένεται να την ανακοινώσει στο Κογκρέσο.

Ουάσινγκτον και Κίεβο σκοπεύουν να υπογράψουν την πολυσυζητημένη συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά, ακόμη και εντός των επομένων ωρών, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο τέσσερις καλά πληροφορημένες πηγές.

Η συμφωνία αναμενόταν να υπογραφεί την περασμένη Παρασκευή κατά την επίσκεψη του ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η οποία όμως ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά τη σφοδρή αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους συμβούλους του ότι θέλει να ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας κατά την αποψινή ομιλία του στο Κογκρέσο (σ.σ. ξημερώματα Τετάρτης στην Ελλάδα), ανέφεραν τρεις από αυτές τις πηγές, επισημαίνοντας ωστόσο πως μέχρι να μπουν οι υπογραφές τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο της ουκρανικής προεδρίας και η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των πληροφοριών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν τις τελευταίες ημέρες με Ουκρανούς ομολόγους τους σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας, παρά το ναυάγιο της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο, προτρέποντας μάλιστα τους συμβούλους του Ζελένσκι να πείσουν τον ουκρανό πρόεδρο να ζητήσει δημοσίως «συγγνώμη» από τον Τραμπ, δήλωσε στο Reuters καλά πληροφορημένη πηγή.

Σε σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Ζελένσκι εμφανίστηκε έτοιμος να υπογράψει τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας «λυπηρή» την έκβαση της συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Επί του παρόντος δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι όροι της συμφωνίας έχουν αλλάξει. Το ήδη γνωστό σχέδιο δεν περιελάμβανε ρητές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ έδινε στην Ουάσινγκτον πρόσβαση στα έσοδα του Κιέβου από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ήταν «λυπηρή» και ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου για μια διαρκή ειρήνη, προσθέτοντας ότι ήρθε η «ώρα να διορθώσουμε τα πράγματα».

«Η συνάντησή μας στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό που συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Είναι καιρός να διορθώσουμε τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός ηγέτης στο Χ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της Ουκρανίας στην ειρήνη. Κανείς μας δεν θέλει έναν αέναο πόλεμο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να επισπευστεί μια διαρκής ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς. Η ομάδα μου κι εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του προέδρου Τραμπ για να επιτύχουμε μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα για να τερματίσουμε τον πόλεμο και τα πρώτα στάδια θα μπορούσαν να είναι η απελευθέρωση αιχμαλώτων και η εκεχειρία στον αέρα – με απαγόρευση πυραυλικών επιθέσεων, drones μεγάλου βεληνεκούς, βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων μη στρατιωτικών υποδομών – και εκεχειρία στη θάλασσα αμέσως, εάν η Ρωσία κάνει το ίδιο. Στη συνέχεια, θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε όλα τα επόμενα στάδια και να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για να καταλήξουμε σε μια ισχυρή τελική συμφωνία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την τροπή που πήρε η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, που κατέληξε σε μια πρωτοφανή λεκτική διαμάχη και την άκαρπη αποχώρηση του Ζελένσκι από την Ουάσιγκτον.

«Εκτιμούμε πραγματικά πόσα έχει κάνει η Αμερική για να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. Και θυμόμαστε τη στιγμή που τα πράγματα άλλαξαν όταν ο Πρόεδρος Τραμπ παρείχε στην Ουκρανία τους Javelins. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό», ανέφερε.

«Η συνάντησή μας στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη. Είναι καιρός να διορθωθούν τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά και την ασφάλεια, τόνισε η Ουκρανία είναι έτοιμη να την υπογράψει ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε βολική μορφή. «Βλέπουμε αυτήν τη συμφωνία ως ένα βήμα για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερές εγγυήσεις ασφάλειας και ελπίζω πραγματικά ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

