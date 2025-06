Reuters: «Σε 24 με 48 ώρες η απάντηση του Ιράν στις ΗΠΑ» - Κλείνει ο εναέριος χώρος του Κατάρ - Real.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει σύντομα επιθέσεις αντιποίνων με στόχο αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αν και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να επιδιώκουν μια διπλωματική λύση που θα έβλεπε την Τεχεράνη να παραιτείται από οποιαδήποτε επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι σήμερα Δευτέρα (23/6) στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει την πιθανότητα ενός πλήγματος, δήλωσε ότι η επίθεση αντιποίνων του Ιράν θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες μία ή δύο ημέρες.

Το Ιράν απείλησε να προβεί σε αντίποινα μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς των πυρηνικών του εγκαταστάσεων το Σαββατοκύριακο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει το Ιράν να μην αντεπιτεθεί στις ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τα πλήγματα ότι οποιαδήποτε αντίποινα του Ιράν κατά των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστούν με μια δύναμη πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποιήθηκε στις αμερικανικές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου.

Ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε την Κυριακή ότι ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει την προστασία των στρατευμάτων στην περιοχή, μεταξύ άλλων στο Ιράκ και τη Συρία.

