Reuters: Στρατιωτικές προετοιμασίες των ΗΠΑ για επιχειρήσεις εβδομάδων κατά του Ιράν - Real.gr

08:22, 14/02/2026
Reuters: Στρατιωτικές προετοιμασίες των ΗΠΑ για επιχειρήσεις εβδομάδων κατά του Ιράν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

  • Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν, τονίζοντας ότι «μόνο με την κατάλληλη συμφωνία θα αποτραπεί επίθεση».
  • Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι και δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, εστάλη στη Μέση Ανατολή, για να ενισχύσει την αρμάδα που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, κατευθυνόμενους πυραύλους και αντιτορπιλικά.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε με στρατιωτική επέμβαση το Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων και για να εξασφαλίσει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, δηλώνοντας πως «μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος».
Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις διάρκειας πολλών εβδομάδων κατά του Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν. «Μόνο με την κατάλληλη συμφωνία θα αποτραπεί επίθεση», είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι και δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, εστάλη στη Μέση Ανατολή, για να ενισχύσει την αρμάδα που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, κατευθυνόμενους πυραύλους και αντιτορπιλικά.

 

«Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο που θα τακτοποιήσει πραγματικά την κατάσταση», είπε ο Τραμπ σχετικά με το Ιράν, απευθυνόμενος σε στρατιωτικούς στη βάση Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, υπενθυμίζοντας τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.

Την ίδια ώρα, ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν καλούσε τους συμπατριώτες του να κινητοποιηθούν και πάλι, αφού οι διαδηλώσεις του Ιανουαρίου πνίγηκαν στο αίμα, παράλληλα με τα συλλαλητήρια που οργανώνονται σήμερα Σάββατο σε πολλές χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε με στρατιωτική επέμβαση το Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων στις οποίες, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Στη συνέχεια, απειλούσε την Τεχεράνη για να εξασφαλίσει μια συμφωνία, κυρίως για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών ξανάρχισαν την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν, όμως είναι αβέβαιο αν και πότε θα συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ,  Reuters exclusive

