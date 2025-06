Reuters: Το Ιράν είχε απευθείας επικοινωνία με τις ΗΠΑ - Θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις μόνο αν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ - Real.gr

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συνομίλησαν αρκετές φορές τηλεφωνικά από τότε που το Ισραήλ άρχισε τα πλήγματα κατά του Ιράν την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένα τέλος στην κρίση μέσω της διπλωματίας, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters τρεις διπλωμάτες.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες , που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις έως ότου το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις, που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου.

Οι ίδιοι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες περιλάμβαναν μία σύντομη συζήτηση της αμερικανικής πρότασης που δόθηκε στο Ιράν στα τέλη Μαΐου και η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας περιφερειακής κοινοπραξίας η οποία θα αναλάμβανε τον εμπλουτισμό ουρανίου εκτός του Ιράν, μια πρόταση την οποία η Τεχεράνη μέχρι στιγμής έχει απορρίψει.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό του θέματος.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ήταν οι πιο ουσιαστικές απευθείας συνομιλίες από τότε που οι δύο χώρες ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις τον Απρίλιο. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, στο Ομάν και την Ιταλία, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν σύντομες λέξεις όταν συναντήθηκαν μετά από έμμεσες συνομιλίες.

