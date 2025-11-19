Reuters: To σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Τι περιλαμβάνει - Real.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να έχει ενημερωθεί από τις ΗΠΑ για τις προτάσεις του σχεδίου.

Οι προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας περιλαμβάνουν την παραχώρηση εδαφών και ορισμένων όπλων από την Ουκρανία, λένε πηγές

Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί ένα πλαίσιο που έχουν συντάξει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραδώσει εδάφη και ορισμένα όπλα, δήλωσαν την Τετάρτη δύο άτομα με γνώση του θέματος.

Οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ουάσινγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχθεί τα κύρια σημεία, ανέφεραν οι πηγές.

Axios: Ένα σχέδιο 28 σημείων βασισμένο στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το Axios ανέφερε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σύνταξε κρυφά ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με πηγές του Axios.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «έχει συζητήσει εκτενώς για αυτό με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ», ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση.

Διαψεύδει το Κρεμλίνο

Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, υποβάθμισε το δημοσίευμα του Axios και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις να ανακοινωθούν μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ερωτήθηκε απευθείας αν είναι αλήθεια, όπως ανέφερε το Axios, ότι μια εννοιολογική συζήτηση οδήγησε σε νέες προτάσεις ειρήνης που καταγράφηκαν γραπτώς, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, το αρνήθηκε, προσθέτοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν καινοτομίες πάνω σε αυτό που να μπορούν να σας ανακοινωθούν».

Όταν ζητήθηκε διευκρίνιση σχετικά με το αν υπήρξαν νέες εξελίξεις όσον αφορά τους ρωσικούς όρους ειρήνης που έθεσε ο Πούτιν το 2024, ο Πεσκόφ είπε ότι — εκτός από τις συζητήσεις στη Σύνοδο της Ανκόρεντζ — δεν υπήρξαν.