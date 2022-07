Reuters: Η Gazprom «κόβει» τις παραδόσεις στην Ευρώπη επικαλούμενη ανωτέρα βία

Η επιστολή αναφέρει ότι η Gazprom, η οποία έχει το μονοπώλιο στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προμήθειας λόγω «έκτακτων» περιστάσεων εκτός του ελέγχου της.

Πηγή που επικαλείται το πρακτορείο αναφέρει ότι η επιστολή αφορούσε προμήθειες μέσω του αγωγού Nord Stream 1, που είναι η κύρια οδός εφοδιασμού της Γερμανίας.

Η Gazprom δεν προέβη σε σχολιασμό.

Η απόφαση της Gazprom αναμένεται να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα, σκοπεύει να σταματήσει τη χρήση ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το 2027, αλλά επιδιώκει να συνεχίσει η προμήθειά της έως ότου μπορέσει να απεξαρτηθεί από τα ρωσικά αποθέματα.

Οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου έχουν μειωθεί μέσω μεγάλων οδών, μεταξύ άλλων μέσω Ουκρανίας και Λευκορωσίας και μέσω του Nord Stream 1 κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα, που βρίσκεται υπό συντήρηση.

Exclusive: Russia's Gazprom has declared force majeure on gas supplies to Europe to at least one major customer, according to the letter dated July 14 and seen by @Reutershttps://t.co/qWMY130PZr