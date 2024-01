Reuters: Η Κίνα πιέζει το Ιράν να πείσει τους Χούθι να σταματήσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα

«Εάν θιγούν τα συμφέροντά μας με οποιονδήποτε τρόπο, αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις μας με την Τεχεράνη. Πείτε λοιπόν στους Χούθι να δείξουν αυτοσυγκράτηση», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι επιθέσεις, για τις οποίες οι Χούθι υποστηρίζουν ότι γίνονται για τη στήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα, έχουν αυξήσει το κόστος της ναυτιλίας διαταράσσοντας έναν βασικό εμπορικό δρόμο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης που χρησιμοποιείται ευρέως από πλοία από την Κίνα.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι, ωστόσο, δεν έκαναν συγκεκριμένα σχόλια σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί η εμπορική σχέση του Πεκίνου με το Ιράν.

Ενώ η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν την τελευταία δεκαετία, η εμπορική τους σχέση είναι άγνωστη.

Exclusive: Chinese officials have asked their Iranian counterparts to help rein in attacks on ships in the Red Sea by the Iran-backed Houthis, or risk harming business relations with Beijing https://t.co/zWvCLjuWtM