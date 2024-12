Reuters: Οι τελευταίες ώρες του Άσαντ στη Συρία - Διέφυγε χωρίς να ενημερώσει ούτε τους συγγενείς του

Ούτε το πολιτικό προσωπικό είχε ενημερωθεί.

Ο Άσαντ είπε στον διευθυντή του προεδρικού του γραφείου το Σάββατο όταν τελείωσε τη δουλειά ότι πήγαινε στο σπίτι αλλά αντ΄αυτού κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με έναν συνεργάτη στον στενό κύκλο του.

Κάλεσε επίσης τη σύμβουλο επικοινωνίας του, την Μπουτάινα Σααμπάν, και της ζήτησε να έρθει στο σπίτι του για να του γράψει μια ομιλία, είπε ο συνεργάτης. Έφθασε στο σπίτι για να ανακαλύψει ότι κανείς δεν ήταν εκεί.

«Ο Άσαντ δεν έκανε καν μια τελευταία στάση. Δεν συσπείρωσε καν τους στρατιώτες του», δήλωσε ο Ναντίμ Χούρι, εκτελεστικός διευθυντής του περιφερειακού κέντρου σκέψης Arab Reform Intitiative. «Άφησε τους υποστηρικτές του να αντιμετωπίσουν τη μοίρα τους».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Άσαντ στη Μόσχα, όπου του δόθηκε πολιτικό άσυλο. Οι συνεντεύξεις με 14 ανθρώπους που γνωρίζουν για τις τελευταίες ημέρες και ώρες του στην εξουσία σχηματίζουν την εικόνα ενός ηγέτη που ψάχνει για εξωτερική βοήθεια προκειμένου να παρατείνει την 24ετή διακυβέρνησή του προτού στηριχθεί στην απάτη και στη μυστικότητα προκειμένου να εξυφάνει την έξοδό του από τη Συρία τις πρώτες ώρες της Κυριακής.

Οι περισσότερες από τις πηγές, που περιλαμβάνουν συνεργάτες στον στενό κύκλο του τέως προέδρου, περιφερειακούς διπλωμάτες και πηγές ασφαλείας και υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, ζήτησαν ανωνυμία ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν ελεύθερα ευαίσθητα θέματα.

Ο Άσαντ δεν ενημέρωσε ούτε τον νεότερο αδελφό του, τον Μάχερ, διοικητή της επίλεκτης 4ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων του Στρατού, σχετικά με το σχέδιο εξόδου του, σύμφωνα με τρεις συνεργάτες. Ο Μάχερ πέταξε με ελικόπτερο στο Ιράκ και στη συνέχεια στη Ρωσία, είπε ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησε το Ρόιτερς.

