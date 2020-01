Ρι Σον Γκουόν: Ο στρατιωτικός καριέρας που ανέλαβε νέος ΥΠΕΞ στη Β. Κορέα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Διπλωματική πηγή στη Σεούλ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι η Πιονγκγιάνγκ ενημέρωσε κράτη που έχουν πρεσβείες στη χώρα ότι ο Ρι, ανώτατος αξιωματικός του στρατού και στέλεχος του κυβερνώντος Κόμματος Εργατών της Κορέας, αντικατέστησε τον Ρι Γιονγκ Χο στο αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών.

With a “crude” new foreign minister, North Korea strengthens its hard-line turn:

Ri Son Gwon, with his reputation for bluster, may be the ideal DPRK diplomat if tensions rise in the coming year.https://t.co/Lu8HN1erCy