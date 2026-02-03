Ριαμπκόφ: Η Ρωσία είναι έτοιμη για ένα νέο κόσμο χωρίς περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα - Real.gr

Quantcast
08:53, 03/02/2026
Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα ενός κόσμου χωρίς ελέγχους και περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα αφού εκπνεύσει η ισχύς της συνθήκης New START αργότερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ζητήματα ελέγχου των εξοπλισμών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Αν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον δεν καταλήξουν σε κάποιου είδους διμερή συνεννόηση της τελευταίας στιγμής, η ισχύς της συνθήκης New START, η οποία υπογράφηκε το 2010 από τον αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τον ρώσο πρόεδρο Ντίμτρι Μεντβέντεφ, θα εκπνεύσει στις 5 Φεβρουαρίου.

«Η απουσία απάντησης είναι επίσης απάντηση» δήλωσε από το Πεκίνο ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, αναφερόμενος στην απουσία απάντησης από την Ουάσινγκτον σε ρωσικές προτάσεις για να παραταθούν οι περιορισμοί της New Start. Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα όπου οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου δεν θα έχουν όρια για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία υποστηρίζει τη θέση της Κίνας στον έλεγχο των εξοπλισμών.

Σχετικά με το Ιράν, ο Ριαμπκόφ δήλωσε πως οι προτάσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν ισοδυναμούν με τελεσίγραφα. Πρόσθεσε πως, αν οι ΗΠΑ στείλουν πολλά συστήματα πυραυλικής άμυνας στη Γροιλανδία, τότε η Ρωσία θα πρέπει να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα στη στρατιωτική σφαίρα.

