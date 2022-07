Ρίκι Μάρτιν: Κατηγορείται για αιμομιξία από τον ανιψιό του - Κινδυνεύει με φυλάκιση έως 50 χρόνια

Ο λόγος για τον 21χρονο ανιψιό του, Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες.

Ο 21χρονος κατηγορεί τον παγκοσμίου φήμης τραγουδιστή για αιμομιξία και για ψυχική και σωματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της επτάμηνης σχέσης που ισχυρίζεται ότι είχαν συνάψει. Σύμφωνα με τον 21χρονο, η ακραία συμπεριφορά του θείου του εκδηλώθηκε επειδή δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό τους, ο οποίος φέρεται να έγινε πριν δύο μήνες. Εάν όλα τα παραπάνω αποδειχθούν αληθινά, ο ποπ σταρ κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή για πέντε δεκαετίες.

