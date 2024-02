Ρίο 2016: Τα στάδια των Ολυμπιακών Αγώνων γίνονται σχολεία και δημόσιες εγκαταστάσεις

«Θα παραδώσουμε στον πληθυσμό του Ρίο την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016 από την οπτική γωνία των αθλητικών χώρων», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Εντουάρντο Πάες.

Χτισμένο στο Ολυμπιακό Πάρκο για να φιλοξενήσει Ολυμπιακό ταεκβοντό και ξιφασκία και το Παραολυμπιακό τζούντο, η Arena 3 μετατράπηκε σε ειδικό αθλητικό ίδρυμα εκπαίδευσης και ήταν έτοιμο για την έναρξη του σχολικού έτους 2024.

«Η ιδέα για αυτούς τους θεσμούς εισήχθη από την κυβέρνηση της πόλης το 2012 προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυναμική της προετοιμασίας των Αγώνων και να υποστηριχθεί η άσκηση του αθλητισμού από μαθητές στη δημόσια εκπαίδευση. Η μετασκευασμένη Arena 3 όχι μόνο θα είναι μια προσθήκη σε αυτό το ρόστερ, αλλά θα είναι επίσης το μεγαλύτερο σχολείο στο δημοτικό εκπαιδευτικό δίκτυο του Ρίο, με 18.000 τετραγωνικά μέτρα, 24 αίθουσες διδασκαλίας και αθλητική υποδομή για περίπου 900 μαθητές. Έχει πάρει το όνομά του από την Ολυμπιονίκη και Βραζιλιάνα θρύλο του βόλεϊ Ιζαμπέλ Σαλγάντο, η οποία πέθανε το 2022», αναφέρει η ιστοσελίδα της ΔΟΕ.

Κατά τη διάρκεια της τελετής για τα αποκαλυπτήρια του νέου σχολείου στην Arena 3, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε επίσης την έναρξη των εργασιών για τη μεταμόρφωση της Arena 2, που ήταν ο χώρος του Ρίο 2016 για το Ολυμπιακό τζούντο και την πάλη και την παραολυμπιακή μπότσια, θα μετατραπεί, υπό τη διαχείριση της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης από τους Αγώνες, σε παράρτημα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνικής Εκπαίδευσης. Μόλις είναι έτοιμο τον επόμενο χρόνο, θα εξυπηρετήσει 1.400 νέους από τις τοπικές κοινωνίες.

Rio 2016 arenas become schools and public facilities as Games legacy unfolds

This week saw three schools open and two more planned next month, fulfilling pre-Games plans for the long-term use of arenas that featured the world’s best athletes at Rio 2016.https://t.co/VR80d3DWerpic.twitter.com/mSOZK8avRZ