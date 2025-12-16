Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του και ο καβγάς πριν τη διπλή δολοφονία - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ως βασικό ύποπτο τον 32χρονο γιο τους, Νικ Ράινερ, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στην Εισαγγελία της κομητείας του Λος Άντζελες, η οποία θα αποφασίσει για την άσκηση ποινικών διώξεων και τα επόμενα νομικά βήματα.

Η επιχείρηση σύλληψης σε σταθμό του μετρό

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ δημοσιοποιήθηκαν από την αστυνομία. Ο 32χρονος εντοπίστηκε κοντά σε σταθμό του μετρό, σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το σημείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα.

Στο οπτικό υλικό, ο γιος του σκηνοθέτη φαίνεται ακινητοποιημένος στο έδαφος με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη, πριν οδηγηθεί σε περιπολικό και μεταφερθεί σε χώρο κράτησης.

Η έντονη διαμάχη πριν το έγκλημα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λίγες ώρες πριν από το φονικό είχε προηγηθεί σοβαρός καβγάς ανάμεσα στον Νικ Ράινερ και τους γονείς του, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο σπίτι του παρουσιαστή Κόναν Ο’Μπράιαν. Μάρτυρες αναφέρουν ότι η ένταση ήταν τέτοια που το ζευγάρι αποχώρησε πρόωρα από το πάρτι.

Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Πληροφορίες από αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι τα θύματα έφεραν τραύματα στον λαιμό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο επίθεσης με αιχμηρό αντικείμενο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πριν από τη δολοφονία προηγήθηκε έντονη λογομαχία μέσα στο σπίτι.

Τους νεκρούς εντόπισε η κόρη της οικογένειας, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές.

Προβλήματα εθισμού και φόβοι για την ψυχική υγεία

Άτομα από το στενό περιβάλλον της οικογένειας δήλωσαν ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης, έχοντας επιστρέψει στη χρήση ουσιών το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρουν, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ εξέφραζαν έντονη ανησυχία για την ψυχική του κατάσταση.

Φίλος της οικογένειας σημείωσε ότι οι γονείς του είχαν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον βοηθήσουν, στέλνοντάς τον επανειλημμένα σε προγράμματα απεξάρτησης.

Γείτονες και γνωστοί της οικογένειας κάνουν λόγο για προβληματική συμπεριφορά του 32χρονου εδώ και χρόνια. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δεν αιφνιδιάστηκαν από τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το παρελθόν του Νικ Ράινερ

Ο Νικ Ράινερ είχε μιλήσει δημόσια για τη μακροχρόνια μάχη του με τα ναρκωτικά, αποκαλύπτοντας ότι από την εφηβεία του είχε περάσει πολλές φορές από κέντρα αποκατάστασης. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του είχε παραδεχθεί ότι έζησε για ένα διάστημα ως άστεγος, επιλέγοντας να απομακρυνθεί από τα προγράμματα θεραπείας.

Παρά τις δυσκολίες, ασχολήθηκε με τη συγγραφή και υπέγραψε το σενάριο της ταινίας Being Charlie, την οποία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, περιγράφοντας μια ιστορία εμπνευσμένη από προσωπικά βιώματα.

Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο

Ο θάνατος του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στον χώρο του κινηματογράφου. Πλήθος καλλιτεχνών απέτισαν φόρο τιμής στον σκηνοθέτη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στον αμερικανικό κινηματογράφο.

Ο Ράινερ άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο, με ταινίες που σημάδεψαν δεκαετίες, όπως «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι», «Η Πριγκίπισσα Νύφη» και «A Few Good Men», κερδίζοντας τη θέση του ανάμεσα στους σημαντικότερους δημιουργούς του Χόλιγουντ.