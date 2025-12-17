Ρομπ Ράινερ: Ο άγριος καβγάς που κατέληξε σε διπλή ανθρωποκτονία – 18 φορές είχε μπει ο γιος του σε κέντρο αποτοξίνωσης - Real.gr

Συγκλονισμένο παραμένει το Χόλιγουντ από τη διπλή δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, με βασικό ύποπτο τον 32χρονο γιο τους, Νικ Ράινερ.

Οι Αρχές εξετάζουν μια αλληλουχία γεγονότων που ξεκινά από έντονο επεισόδιο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι και καταλήγει στη σύλληψη του γιου του ζευγαριού, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το βράδυ του Σαββάτου είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του Νικ Ράινερ και των γονιών του σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Λος Άντζελες. Παρόντες κάνουν λόγο για συμπεριφορά που προκάλεσε ανησυχία, με τον 32χρονο να εμφανίζεται νευρικός, απρόβλεπτος και εκτός ελέγχου.

Οι γονείς του φέρονται να εξέφραζαν φόβους ότι ο γιος τους είχε υποτροπιάσει στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και να τον πίεζαν να ακολουθήσει εκ νέου πρόγραμμα απεξάρτησης. Λίγο αργότερα, το ζευγάρι αποχώρησε εσπευσμένα από την εκδήλωση.

Το απόγευμα της Κυριακής, η κόρη της οικογένειας εντόπισε τους γονείς της νεκρούς στην κατοικία τους. Και οι δύο έφεραν τραύματα στον λαιμό, ενώ η σκηνή παρέπεμπε σε ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα.

Οι Αρχές στράφηκαν από νωρίς στον γιο του ζευγαριού, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν το τελευταίο άτομο με το οποίο είχαν έρθει σε έντονη αντιπαράθεση. Λίγες ώρες αργότερα, ο Νικ Ράινερ εντοπίστηκε και συνελήφθη σε διαφορετική περιοχή του Λος Άντζελες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξετάζουν και τη διαμονή του 32χρονου σε ξενοδοχείο, λίγες ώρες μετά τον καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό φέρεται να εντόπισε ίχνη αίματος στο δωμάτιο, στοιχείο που εξετάζεται σε συνδυασμό με το χρονικό της δολοφονίας.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας τοποθετεί τον Νικ Ράινερ κοντά στην οικογενειακή κατοικία τις κρίσιμες ώρες, ενώ η ακριβής ώρα τέλεσης του εγκλήματος παραμένει υπό διερεύνηση.

Το βαρύ ιστορικό εθισμού

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, έρχονται στο φως στοιχεία για το μακροχρόνιο πρόβλημα εξάρτησης του Νικ Ράινερ. Ο ίδιος είχε μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τον αγώνα του με τα ναρκωτικά, αποκαλύπτοντας ότι είχε εισαχθεί τουλάχιστον 18 φορές σε κέντρα απεξάρτησης από την εφηβεία του.

Σε περιόδους που αρνούνταν θεραπεία, ζούσε χωρίς σταθερή στέγη, περνώντας από διαφορετικές πολιτείες και δομές φιλοξενίας. Ο Ρομπ Ράινερ φέρεται να ανησυχούσε έντονα για την κατάσταση του γιου του, καθώς θεωρούσε ότι η ψυχική του υγεία επιδεινωνόταν.

Παρά τις δυσκολίες, ο διάσημος σκηνοθέτης είχε προσπαθήσει να στηρίξει τον γιο του και επαγγελματικά. Το 2015 συνεργάστηκαν στην ταινία Being Charlie, η οποία ήταν εμπνευσμένη από τον αγώνα ενός νέου ανθρώπου με τον εθισμό και την προσπάθεια επανένταξης.

Ο Νικ Ράινερ κρατείται χωρίς εγγύηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία των γονιών του. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού και ψυχιατρικού του ιστορικού, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και ερωτήματα τόσο για τα αίτια όσο και για τις συνθήκες του εγκλήματος.