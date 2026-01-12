Ρολάν Κουρμπίς: Έφυγε από τη ζωή η εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού - Real.gr

Quantcast
Ρολάν Κουρμπίς: Έφυγε από τη ζωή η εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού

18:40, 12/01/2026
Ο πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής, προπονητής και «αιχμηρός» τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σχολιαστής Ρολάν Κουρμπίς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο εργοδότης του.

Γεννημένος στη Μασσαλία, ο Κουρμπίς αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο ποδόσφαιρο, εξελισσόμενος σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές των γαλλικών σπορ. Ως αμυντικός αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Μαρσέιγ, Αζαξιό, Λυών και Μονακό, ενώ τη σεζόν 1973-74 φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, πέρασε στους πάγκους, δουλεύοντας -μεταξύ άλλων- σε συλλόγους όπως οι Μπορντό, Μονπελιέ, Ρεν, Αζαξιό και ξανά η Μαρσέιγ, την οποία οδήγησε στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1999.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός RMC, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Το πάθος του εκφραζόταν μέσα από την εμβληματική μαρσεγέζικη προφορά του και τη διαρκή, άμεση επαφή με τους ακροατές – μια ελευθερία λόγου που διατηρούσε τη γλώσσα των φιλάθλων, μοιραζόμενος τις ερωτήσεις και τα συναισθήματά τους», ανέφερε ο σταθμός στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

 

