«Ρολόι της Αποκάλυψης»: Πιο κοντά από ποτέ στα «μεσάνυχτα» η ανθρωπότητα

Το Bulletin of Atomic Scientists, που από το 1947 έχει αναλάβει αυτό το «συμβολικό» έργο, αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσινγκτον τη νέα «ώρα» που δείχνει το ρολόι, το οποίο μετρά πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα σε μια παγκόσμια καταστροφή. Οι δείκτες προχώρησαν κατά 10 δευτερόλεπτα και πλέον απομένουν μόλις 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, την ώρα που όλοι εύχονται να μην σημάνει ποτέ.

Από το 2020, το ρολόι έδειχνε 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα. Οι δείκτες τώρα κινήθηκαν ακόμη περισσότερο προς τα εμπρός «κοντύτερα στα μεσάνυχτα από ποτέ άλλοτε» ανέφεραν οι επιστήμονες κάνοντας λόγο για «τους εντεινόμενους κινδύνους από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο».

It is now #90SecondsToMidnight.

Read the 2023 #DoomsdayClock Statement: https://t.co/13Y7tZUnZypic.twitter.com/4jCuj5izda