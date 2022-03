Ρομάν Αμπράμοβιτς: Επιβεβαιώνει ότι δηλητηριάστηκε - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες

Παρόλα αυτά, δεν αποκαλύπτει περισσότερα ως προς το ποιος θεωρείται ότι στοχοποίησε τον δισεκατομμυριούχο και τα δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Δύσης που εξέτασαν το περιστατικό, είναι ακόμη δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιο είδος επίθεσης προερχόμενης από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

«Ο Αμπράμοβιτς έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες»

Δημοσιογράφος του Guardian έκανε την ακόλουθη ανάρτηση: Μια πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές του WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. «Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, είπε η πηγή».

