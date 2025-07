ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή της έκρηξης στο πρατήριο καυσίμων στη Ρώμη - Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Real.gr

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο θόρυβος της έκρηξης ήταν ισχυρότατος, σαν να επρόκειτο για βόμβα, και ότι "εκσφενδονίστηκαν στον αέρα μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα".

Ο απολογισμός της έκρηξης σε πρατήριο βενζίνης, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ρώμη, αυξάνεται σε τουλάχιστον 21 τραυματίες, ανάμεσά τους και κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί απο την αστυνομία και την ώρα αυτή συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την έκρηξη.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο θόρυβος της έκρηξης ήταν ισχυρότατος, σαν να επρόκειτο για βόμβα, και ότι “εκσφενδονίστηκαν στον αέρα μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα”.

BREAKING: New video shows the moment of the gas depot explosion in Rome, Italy, injuring several police officers, firefighters and passer-by.

Ο θόρυβος από την έκρηξη ακούστηκε σε πολλές περιοχές της ιταλικής πρωτεύουσας.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διπλανά κτήρια και σε αποθήκη των δικαστηρίων και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη

Η τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Roma Today δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει έναν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φωτιάς ψηλά πάνω από το βενζινάδικο.

#Roma , #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti. Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά τις 8, έγινε αντιληπτή έντονη μυρωδιά αερίου. Έπειτα, ξέσπασε φωτιά και ακολούθησε δεύτερη έκρηξη.

Η τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Roma Today προειδοποιεί για επικίνδυνο σύννεφο καπνού στην περιοχή Villa De Santis της Ρώμης.

A gas depot in Via dei Gordiani, Prenestino, was hit by a massive explosion that injured multiple people.

A huge fireball & smoke were visible across the city.

One of the firefighters was reportedly rushed to the hospital.#Rome #Italy

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 4, 2025