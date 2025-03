Ρώμη: Φωτιά σε αντιπροσωπεία της Tesla - Καταστράφηκαν 17 οχήματα - Real.gr

Τουλάχιστον 17 αυτοκίνητα Tesla καταστράφηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αντιπροσωπεία στα περίχωρα της Ρώμης το πρωί της Δευτέρας (31/3).

Στην αντιπροσωπεία όταν ξέσπασε η πυρκαγιά δεν βρισκόταν κανένας εργαζόμενος και έτσι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στη Ρώμη ερευνά όλα τα ενδεχόμενα για το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά, χωρίς αποκλείει τον εμπρησμό.

Η πυρκαγιά, όπως αναφέρει το CNN, έρχεται έπειτα από μια σειρά αναφορών σε όλη την Ιταλία τις τελευταίες εβδομάδες για βανδαλισμούς οχημάτων Tesla, με συναισθήματα κατά του Έλον Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ.

Tesla, incendio anche a #Roma : distrutte 17 auto. Chi indaga non esclude l’atto doloso, sulla scia delle proteste registrate in tutto il mondo contro Elon #Musk . #Tg1 Elena De Vincenzo pic.twitter.com/odliRjlAsH

Πριν από μία εβδομάδα κάηκε μια άλλη αντιπροσωπεία στο βόρειο τμήμα της Ρώμης με αποτέλεσμα να καταστραφούν 30 αυτοκίνητα, μεταξύ τους και μεταχειρισμένα Tesla. Η πυρκαγιά αποδόθηκε αρχικά σε ηλεκτρική βλάβη, αλλά η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Σε ένα άλλο περιστατικό στη Ρώμη, βανδαλίστηκαν αρκετά Tesla στη γειτονιά Γκαρμπατέλα, στην οποία μεγάλωσε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Βανδαλισμοί αυτοκινήτων Tesla έχουν γίνει στη Γαλλία και στις ΗΠΑ.

The war against Tesla in Europe shows no signs of stopping.

In Berlin, the entrance to a Tesla showroom was doused with blue paint.

Meanwhile, in Rome, 17 Tesla vehicles were destroyed in a fire — reportedly sparked by arson at a dealership. pic.twitter.com/iG8ZTZuLt0

— NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2025