Οι Τραμπ και Ζελένσκι συμφώνησαν να έχουν νέες συνομιλίες αργότερα μέσα στην ημέρα - Real.gr

Η 15λεπτη συνάντηση έλαβε χώρα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ουκρανού προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν σήμερα στο Βατικανό, στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, για περίπου 15 λεπτά και συμφώνησαν να συναντηθούν αργότερα μέσα στην ημέρα για περισσότερες συνομιλίες, δήλωσε εκπρόσωπος του Ζελένσκι.

Trump and Zelensky met in St. Peter’s Basilica for about 15 minutes (pictures per Team Zelensky) pic.twitter.com/PP7iwK6qzi

