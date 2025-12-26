Ρώμη: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η αδελφή του Τζάνι Ανιέλι, Μαρία Σόλε - Real.gr

Ήταν η λιγότερο κοσμική περσόνα της οικογένειας Ανιέλι.

Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 100 ετών, άφησε η Μαρία Σόλε Ανιέλι, αδελφή του Τζάνι, στην κατοικία της στο Τοριμπιέτρα, έξω από τη Ρώμη.

Έχοντας τον τίτλο της Κόμισσας είχε παντρευτεί δύο φορές, αρχικά τον κόμη Ρανιέρι Καμπέλο ντέλα Σπίνα και μετά τον θάνατό του, τον κόμη Πίο Τεοντοράνι-Φάμπρι. Απέκτησε πέντε παιδιά και δεν γοητεύτηκε ποτέ από τους τίτλους και τη μεγάλη ζωή, αλλά ούτε και από τη βιομηχανία που μεγαλούργησε η οικογένειά της και γι’ αυτό ήταν η λιγότερο κοσμική περσόνα της οικογένειας Ανιέλι.

Αντίθετα, έδωσε μεγάλη σημασία στο κοινωνικό έργο. Επί μία δεκαετία ήταν στη δημαρχία του Καμπέλο σουλ Κλιτούννο, κωμόπολη στην κεντρική Ιταλία και συγκεκριμένα, διοίκησε τον δήμο από το 1960 έως το 1970, με ευρεία αποδοχή από την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, η Μαρία Σόλε Ανιέλι είχε έντονες ευαισθησίες για τη φύση και το περιβάλλον. Επίσης, διετέλεσε επίσης πρόεδρος του ιδρύματος Fondazione Agnelli για δεκατέσσερα χρόνια.