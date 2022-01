Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Απολογήθηκε για τις δηλώσεις του σχετικά με το Ολοκαύτωμα σε συγκέντρωση αντιεμβολιαστών

Σήμερα Τρίτη, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Απολογούμαι για την αναφορά μου στην Άννα Φρανκ, ειδικά σε οικογένειες που έζησαν τη φρίκη του Ολοκαυτώματος. Πρόθεσή μου ήταν να χρησιμοποιήσω παραδείγματα βαρβαρότητας του παρελθόντος για να επισημάνω τους κινδύνους από τις νέες τεχνολογίες ελέγχου. Στον βαθμό που οι δηλώσεις μου προκάλεσαν κακό, λυπάμαι βαθιά και πραγματικά».

I apologize for my reference to Anne Frank, especially to families that suffered the Holocaust horrors. My intention was to use examples of past barbarism to show the perils from new technologies of control. To the extent my remarks caused hurt, I am truly and deeply sorry.