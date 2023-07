Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Συνελήφθη γυναίκα ως ύποπτη για το θάνατο του εγγονού του

Συνελήφθη γύρω στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης που διεξήχθη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης, την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών και την εθνική ασφάλεια, ισχυρίστηκαν οι πηγές.

Οι ερευνητές εξακολουθούσαν να ερευνούσαν το σπίτι της αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Της απαγγέλθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και αναμένεται να προσαχθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν το πρωί της Παρασκευής, όπως ανέφεραν πηγές.

Από την αρχή, η αστυνομία εξέταζε τον θάνατο του Λεάντρο ως πιθανή υπερβολική δόση, αφού κοντά στο σώμα του εφήβου βρέθηκαν μια λευκή σκόνη και σύνεργα ναρκωτικών.

‘Percocet Princess’ busted in death of Robert de Niro’s grandson has sold to kids as young as 15 years old: cops https://t.co/nplxCZLBPppic.twitter.com/noAexkWw1G