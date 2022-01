Ρομπέρτα Μετσόλα: Η νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Ποιο είναι «το ευάλωτο σημείο της»

Φοιτήτρια ακόμη, εντάσσεται στο εθνικιστικό κόμμα της Μάλτας, το χριστιανοδημοκρατικό, και διεξάγει εκστρατεία υπέρ της ένταξης, το 2003, της χώρας της στην ΕΕ. Ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών, επιχειρεί να εκλεγεί μεταξύ των πρώτων μαλτέζων ευρωβουλευτών, χωρίς όμως να το επιτύχει.

Δεύτερη απόπειρα και νέα αποτυχία στις Ευρωεκλογές του 2009. Ο σύζυγός της, ο Φινλανδός Ούκο Μετσόλα, είναι επίσης υποψήφιος στη χώρα του, και αυτός χωρίς επιτυχία. Θα εγκαταλείψει την πολιτική και σήμερα εργάζεται στην Cruise Lines International Association (CLIA), η οποία αντιπροσωπεύει τις εταιρείες κρουαζιερόπλοιων.

«Μου πήρε σχεδόν δέκα χρόνια για να γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορούσα να είχα εγκαταλείψει την προσπάθεια», παραδέχεται αυτή η χαμογελαστή και κομψή γυναίκα, μητέρα τεσσάρων αγοριών, η οποία στο λογαριασμό της στο Twitter παρουσιάζεται κατ' αρχάς ως μία «μαμά».

Πετυχαίνει το στόχο της το 2013, όταν ο συμπατριώτης της Σάιμον Μπουσουτίλ παραχωρεί τη θέση του για να αναλάβει επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Μάλτα.

Όμως οι Βρυξέλλες δεν έχουν πια μυστικά γι' αυτή. Έπειτα από ένα διδακτορικό στο δίκαιο, σπουδάζει στο College d' Europe στην Μπρυζ, φυτώριο των ευρωπαϊκών ελίτ. Εργάζεται στη συνέχεια για τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Μάλτας στην ΕΕ, μετά στην υπηρεσία του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις.

Μεγάλη διαφορά

Αφού έγινε η πιο προβεβλημένη υποψήφια του μαλτέζικου κόμματός της, επανεκλέγεται το 2014 και στη συνέχεια το 2019, αναλαμβάνοντας ευθύνες στους κόλπους της πλειοψηφικής πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ιδιαίτερα στα ζητήματα της μετανάστευσης και της υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Το 2020, για άλλη μια φορά χάρη σε μια αποχώρηση -αυτή της Μαρέιντ Μακγκίνες που διορίστηκε ευρωπαία επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών-, αναλαμβάνει τη θέση της πρώτης αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναλαμβάνοντας για το μικρό νησί της μια θέση πρώτης γραμμής.

Στη διάρκεια της εσωτερικής εκστρατείας της για τη θέση αυτή, μια οικολόγος βουλευτής θα της αναγνωρίσει πως είναι «ένα μετριοπαθές μέλος του ΕΛΚ, πολύ προικισμένη για να ρίχνει γέφυρες» ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, ένα προσόν απαραίτητο στο κοινοβούλιο αυτό.

Η σοβαρή πνευμονία που παρουσίασε το φθινόπωρο ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Ιταλός Νταβίντ Σασόλι, ο οποίος πέθανε στις 11 Ιανουαρίου, δίνει την ευκαιρία στην Ρομπέρτα Μετσόλα να γίνει περισσότερο γνωστή, καθώς τον αντικατέστησε σε σημαντικές περιστάσεις, όπως κατά την ετήσια ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά την ακρόασή της για την προεδρία από τη φιλελεύθερη και κεντρώα πολιτική ομάδα Renew, «εμφανίσθηκε αρκετά δυνατή στην ουσία και είχε απάντηση σε όλα», λέει ένας ευρωβουλευτής.

Όμως η αποφασιστική αντίθεσή της στην εκούσια διακοπή κύησης, η οποία ευθυγραμμίζεται με την αδιάλλακτη αντίθεση του κόμματός της στη Μάλτα, τελευταία χώρα της ΕΕ όπου η άμβλωση απαγορεύεται πλήρως, δεν είναι ευπρόσδεκτη.

Το 2015, οι μαλτέζοι ευρωβουλευτές του εθνικιστικού κόμματος είχαν δηλώσει πως η άμβλωση παραμένει «μια κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να παραβιαστεί και πως ήταν εκτός συζήτησης να έχει αρμοδιότητα για το ζήτημα αυτό η ΕΕ.

Η αντίθεση της Ρομπέρτα Μετσόλα στην εθελούσια διακοπή κύησης είναι «το ευάλωτο σημείο της», παραδέχεται μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας ευρωβουλευτής και υπογραμμίζει από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι η Μετσόλα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, μια στάση που δεν είναι απαραιτήτως πολύ διαδεδομένη στην πολιτική ομάδα της.

Επιχειρώντας να ξεπεράσει αυτή τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο νησί της και την καρδιά της Ευρώπης, η Ρομπέρτα Μετσόλα διαβεβαίωσε μιλώντας στην εφημερίδα Malta Today πως, ως επικεφαλής του θεσμού, «το καθήκον της θα είναι να εκπροσωπεί τη θέση του Κοινοβουλίου», περιλαμβανομένων των ζητημάτων που άπτονται των σεξουαλικών και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.

«Αν εκλεγώ, θα κάνω το καθήκον μου, όπως έκανα πάντα», δήλωσε η γυναίκα που εικονίζεται σ' ένα από τα βίντεό της να κάνει το σταυρό της πριν από σημαντικές στιγμές.

I want people to believe in Europe. To re-capture that sense of hope & enthusiasm in our project. To stand up for those values that unite us as Europeans.

That's why I am standing to be the next President of our European Parliament.#Metsola4EU#Believepic.twitter.com/WaKkzX3P77