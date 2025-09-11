Ρωσία: Ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Κρασνοντάρ για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου - Real.gr

Quantcast
20:45, 11/09/2025
Ρωσία: Ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Κρασνοντάρ για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι έχει επιλύσει εκκρεμή ζητήματα ασφαλείας και ότι η επαναλειτουργία του θα βοηθήσει τους ντόπιους κατοίκους και τις επιχειρήσεις.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την επαναλειτουργία του κύριου αεροδρομίου του Κρασνοντάρ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στη νότια Ρωσία, για πρώτη φορά από τότε που οι πτήσεις σταμάτησαν για λόγους ασφαλείας το 2022 μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι έχει επιλύσει εκκρεμή ζητήματα ασφαλείας και ότι η επαναλειτουργία του θα βοηθήσει τους ντόπιους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, ενώ θα διασφαλίσει την πρόσβαση στα θέρετρα διακοπών που υπάρχουν στις ακτές της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya, ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ, το οποίο αναβαθμίσθηκε, αναμένεται να δεχθεί την πρώτη του τακτική πτήση από την Μόσχα στις 17 Σεπτεμβρίου όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Aeroflot αναμένεται να προσγειωθεί.

Το αεροδρόμιο δεν δέχονταν πτήσεις από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022 , όταν η Ρωσία , μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, είχε κλείσει τουλάχιστον 10 αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Η Ρωσία επαναλειτούργησε το αεροδρόμιο του Γκελεντζίκ, επίσης στο νότο, τον Ιούλιο του 2025, και το αεροδρόμιο της Ελίστα, στην περιοχή της Καλμυκίας, τον Μάιο του 2024.

