Quantcast
Ρωσία: Απαγορεύει την είσοδο σε 21 άτομα που συνεργάζονται με βρετανικά μέσα ενημέρωσης - Real.gr
real player

Ρωσία: Απαγορεύει την είσοδο σε 21 άτομα που συνεργάζονται με βρετανικά μέσα ενημέρωσης

19:00, 20/08/2025
Ρωσία: Απαγορεύει την είσοδο σε 21 άτομα που συνεργάζονται με βρετανικά μέσα ενημέρωσης

Ισχυρίζεται ότι διέδιδαν παραπληροφόρηση σε βάρος της.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 21 ατόμων τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν αντιρωσικά αφηγήματα.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ.

Τα ονόματα του προστέθηκαν σε εκείνα των πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων, τους οποίους η Ρωσία έχει βάλει σε«κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Βρετανία σήμερα ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Ρωσία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Συνεχίζονται οι ανθρώπινες τραγωδίες στους δρόμους της Αθήνας - Δύο μοτοσυκλετιστές άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο

Συνεχίζονται οι ανθρώπινες τραγωδίες στους δρόμους της Αθήνας - Δύο μοτοσυκλετιστές άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο

17:49 20/08
Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ - Με «όπλο» τον κυνισμό της διπλωματίας ο Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειες για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ - Με «όπλο» τον κυνισμό της διπλωματίας ο Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειες για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

18:05 20/08
Μητσοτάκης στο TikTok για τις συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ

Μητσοτάκης στο TikTok για τις συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ

18:14 20/08
Από τις 25 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

13:45 20/08
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο η ειρηνευτική διαδικασία

15:12 20/08
Σητεία: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο στο Ακρωτήριο Σίδερο

Σητεία: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο στο Ακρωτήριο Σίδερο

17:00 20/08
Ζελένσκι: Οι νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις επίδειξης ισχύος στο Σούμι, το Ντονέτσκ, την Οδησσό και αλλού επιβεβαιώνουν την ανάγκη να ενισχυθεί η πίεση προς την Μόσχα

Ζελένσκι: Οι νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις επίδειξης ισχύος στο Σούμι, το Ντονέτσκ, την Οδησσό και αλλού επιβεβαιώνουν την ανάγκη να ενισχυθεί η πίεση προς την Μόσχα

12:45 20/08
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική

15:40 20/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved