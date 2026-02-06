Ρωσία: Απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα - Real.gr

Quantcast
10:23, 06/02/2026
Ρωσία: Απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα

Ένας υψηλόβαθμος ρώσος στρατιωτικός, ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, νοσηλεύεται αφού τραυματίσθηκε από πυρά στη Μόσχα, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την Ανακριτική Επιτροπή.

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Ρόιτερς ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Όταν ο ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υψηλόβαθμοι ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα να κατηγορεί για τους φόνους αυτούς το Κίεβο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

