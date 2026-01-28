Quantcast
Ρωσία: Απορρίπτει έκθεση κέντρου μελετών με έδρα τις ΗΠΑ περί 1,2 εκατ. θυμάτων στις τάξεις του στρατού - Real.gr
real player

Ρωσία: Απορρίπτει έκθεση κέντρου μελετών με έδρα τις ΗΠΑ περί 1,2 εκατ. θυμάτων στις τάξεις του στρατού

14:45, 28/01/2026
Ρωσία: Απορρίπτει έκθεση κέντρου μελετών με έδρα τις ΗΠΑ περί 1,2 εκατ. θυμάτων στις τάξεις του στρατού

Σύνοψη από το

  • Το Κρεμλίνο απέρριψε έκθεση κέντρου μελετών με έδρα την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία έχει καταγράψει σχεδόν 1,2 εκατομμύρια θύματα στις τάξεις του στρατού της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, λέγοντας ότι αυτές οι εκθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σύρος ομόλογός του Άχμαντ αλ Σάρα θα συζητήσουν τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στη Συρία κατά τη συνάντησή τους σήμερα στη Μόσχα, καθώς και την οικονομική συνεργασία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
  • Η Ρωσία απέσυρε τις δυνάμεις της από το αεροδρόμιο του Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, ενώ ο Σύρος πρόεδρος Σάρα ελπίζει να πετύχει την έκδοση του πρώην προέδρου Άσαντ, ο οποίος έχει καταφύγει στη Ρωσία.
Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα έκθεση κέντρου μελετών με έδρα την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία έχει καταγράψει σχεδόν 1,2 εκατομμύρια θύματα (νεκρούς και τραυματίες) στις τάξεις του στρατού της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, λέγοντας ότι αυτές οι εκθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες.

Η έκθεση του Center for Strategic and International Studies εκτιμά ότι, με τον τρέχοντα ρυθμό, οι απώλειες για τη Ρωσία και την Ουκρανία συνολικά θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια ως την άνοιξη.

Στο μεταξύ ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σύρος ομόλογός του Άχμαντ αλ Σάρα θα συζητήσουν τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στη Συρία κατά τη συνάντησή τους σήμερα στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι δύο άνδρες θα αναφερθούν επίσης στην οικονομική συνεργασία Ρωσίας- Συρίας και στην κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Ρωσία ήταν βασικός σύμμαχος του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Σάρα τον Δεκέμβριο του 2024, και εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

Εξάλλου η επίσκεψη του Σάρα στη Ρωσία, η δεύτερη σε διάστημα τεσσάρων μηνών, πραγματοποιείται την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες Ευρωπαίων και Αμερικανών αναφορικά με την επανεμφάνιση των τζιχαντιστών στη Συρία, κυρίως του Ισλαμικού Κράτους.

Αυτή την εβδομάδα η Ρωσία απέσυρε τις δυνάμεις και τον εξοπλισμό της από το αεροδρόμιο του Καμισλί, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή στη βορειοανατολική Συρία, όπου διατηρούσε μια μικρή εγκατάσταση. Η Μόσχα είχε αναπτύξει τις δυνάμεις της εκεί στα τέλη του 2019, έπειτα από συμφωνία με την Τουρκία.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες οι κουρδικές δυνάμεις, που εξακολουθούν να ελέγχουν το Καμισλί, υπέστησαν σημαντικές ήττες έναντι του συριακού στρατού και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από μεγάλες περιοχές που έλεγχαν στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία.

Παράλληλα ο Σάρα ελπίζει να πετύχει την έκδοση του Άσαντ, ο οποίος έχει καταφύγει στη Ρωσία μετά την ανατροπή του.

Η ανατροπή Άσαντ επέφερε πλήγμα στη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή, αν και η Μόσχα διατηρεί μέχρι στιγμής καλές σχέσεις με τις νέες συριακές αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

14:53 28/01
«Βιολάντα»: «Όλοι έλεγαν ότι μυρίζει στο εργοστάσιο, αλλά δεν θα το καταθέσουν γιατί φοβούνται» - Τι είπε αδερφή θύματος

«Βιολάντα»: «Όλοι έλεγαν ότι μυρίζει στο εργοστάσιο, αλλά δεν θα το καταθέσουν γιατί φοβούνται» - Τι είπε αδερφή θύματος

14:30 28/01
Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:30 28/01
Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

12:23 28/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

12:03 28/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

07:02 28/01

Ροή Ειδήσεων

Μια βραδιά θεάτρου με την υπογραφή της Allwyn στο Μικρό Παλλάς – Οι celebrities που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός

Μια βραδιά θεάτρου με την υπογραφή της Allwyn στο Μικρό Παλλάς – Οι celebrities που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός

15:30 28/01
Σκρέκας στον Realfm 97,8: Θα αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στα Τρίκαλα – Στο τέλος της ημέρας η ΝΔ θα λάβει ισχυρή εντολή για ισχυρή κυβέρνηση

Σκρέκας στον Realfm 97,8: Θα αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στα Τρίκαλα – Στο τέλος της ημέρας η ΝΔ θα λάβει ισχυρή εντολή για ισχυρή κυβέρνηση

15:20 28/01
Πορτογαλία: Δύο νεκροί και πολλές ζημιές από τις πλημμύρες - Ένας νεκρός και στην Ισπανία από την καταιγίδα Kristin 

Πορτογαλία: Δύο νεκροί και πολλές ζημιές από τις πλημμύρες - Ένας νεκρός και στην Ισπανία από την καταιγίδα Kristin 

15:15 28/01
Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

15:00 28/01
Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

14:53 28/01
Ρωσία: Απορρίπτει έκθεση κέντρου μελετών με έδρα τις ΗΠΑ περί 1,2 εκατ. θυμάτων στις τάξεις του στρατού

Ρωσία: Απορρίπτει έκθεση κέντρου μελετών με έδρα τις ΗΠΑ περί 1,2 εκατ. θυμάτων στις τάξεις του στρατού

14:45 28/01
Λιακούλη στον Realfm 97,8: Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, το συνέδριο πρέπει να είναι βαθιά πολιτικό – Τι είπε για την πρόταση Δούκα για ψήφισμα

Λιακούλη στον Realfm 97,8: Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, το συνέδριο πρέπει να είναι βαθιά πολιτικό – Τι είπε για την πρόταση Δούκα για ψήφισμα

14:35 28/01
Ιράν: Οι αρχές εκτέλεσαν άνδρα που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

Ιράν: Οι αρχές εκτέλεσαν άνδρα που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

14:30 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved