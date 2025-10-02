Quantcast
Ρωσία: Δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του δισεκατομμυριούχου Στενγκέλοφ - Real.gr
real player

Ρωσία: Δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του δισεκατομμυριούχου Στενγκέλοφ

11:30, 02/10/2025
Ρωσία: Δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του δισεκατομμυριούχου Στενγκέλοφ

Ρωσικό δικαστήριο διέταξε σήμερα την κατάσχεση του ομίλου KDV του δισεκατομμυριούχου των προϊόντων ζαχαροπλαστικής Ντένις Στενγκέλοφ αφού χαρακτήρισε εξτρεμιστές τον ίδιο τον δισεκατομμυριούχο και τον πατέρα του, τον Νικολάι Στενγκέλοφ, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Πρόκειται για άλλη μια κατάσχεση εγχώριων περιουσιακών στοιχείων από το ρωσικό κράτος μέσω των δικαστηρίων. Φέτος έχουν εθνικοποιηθεί επίσης μια εταιρεία χρυσού, μια εταιρεία εμπορίας δημητριακών και ένα αεροδρόμιο της Μόσχας.

Ο όμιλος KDV είναι μείζων παραγωγός σνακ και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Έχει στη Ρωσία 10 εργοστάσια τα οποία παράγουν γύρω στα 700 διαφορετικά προϊόντα.

Ο Ντένις Στενγκέλοφ είναι επίσης ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Yarche!, η οποία έχει περισσότερα από 1.300 καταστήματα. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια.

Είναι κάτοικος Αυστραλίας, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Izvestia.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Σπείρα με εικονικά τιμολόγια - Οι διάλογοι «φωτιά» που... έκαψαν τον πρόεδρο, τον παρουσιαστή και τον επιχειρηματία

Σπείρα με εικονικά τιμολόγια - Οι διάλογοι «φωτιά» που... έκαψαν τον πρόεδρο, τον παρουσιαστή και τον επιχειρηματία

13:02 02/10
Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

13:00 02/10
Nicole Kidman-Keith Urban: Αυτή είναι η παγκόσμια αυτοκρατορία ακινήτων τους αξίας 36 εκατ. δολαρίων

Nicole Kidman-Keith Urban: Αυτή είναι η παγκόσμια αυτοκρατορία ακινήτων τους αξίας 36 εκατ. δολαρίων

12:45 02/10
Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη από τις ισραηλινές αρχές Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη από τις ισραηλινές αρχές Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο

12:30 02/10
2/10/2025 Η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον realfm 97,8

2/10/2025 Η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον realfm 97,8

12:24 02/10
Μελόνι για την αποστολή Global Sumud Flottilla: «Συνεχίζω να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία χρησιμότητα για τον λαό της Παλαιστίνης»

Μελόνι για την αποστολή Global Sumud Flottilla: «Συνεχίζω να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία χρησιμότητα για τον λαό της Παλαιστίνης»

12:17 02/10
Ο Κ. Σκρέκας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (2/10/2025)

Ο Κ. Σκρέκας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (2/10/2025)

12:17 02/10
Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν βγαίνει από το σπίτι – «Αισθάνεται ντροπή, σοκ και απογοήτευση»

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν βγαίνει από το σπίτι – «Αισθάνεται ντροπή, σοκ και απογοήτευση»

12:15 02/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved