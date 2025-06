Ρωσία: Δυο γέφυρες καταρρέουν, δυο τρένα εκτροχιάζονται - 7 νεκροί, δεκάδες τραυματίες - Real.gr

Σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ (νοτιοδυτικά), η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί διερχόμενος εμπορευματικός συρμός, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν, διευκρινίζοντας πως κατά τα πρώτα στοιχεία, τραυματίστηκε μηχανοδηγός.

Η καταστροφή καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την κατάρρευση οδικής γέφυρας στην γειτονική περιφέρεια Μπριάνσκ με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί επιβατικός συρμός — το δυστύχημα αυτό έχει απολογισμό τουλάχιστον επτά νεκρούς και σχεδόν εβδομήντα τραυματίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό περιφερειάρχη της Κουρσκ Χινστάιν, ο εμπορευματικός συρμός «έπεσε στον δρόμο που περνά κάτω από τη γέφυρα» και «πήρε φωτιά». Οι μηχανοδηγοί του τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης γέφυρας πάνω σε σιδηροτροχιές, δυστυχώς έχουμε επτά θανάτους», ενημέρωσε νωρίτερα ο περιφερειάρχης της Μπριάνσκ Μπόγκομαζ μέσω Telegram, αφού αρχικά είχε κάνει λόγο για τρεις νεκρούς. Ακόμη, έκανε λόγο για «66 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά», προσθέτοντας ότι από αυτούς, «τρία θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους παιδί» και ότι «έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία 44 άνθρωποι».

