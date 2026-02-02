Ρωσία: Δύο νεκροί σε πλήγμα της Ουκρανίας με drone - Real.gr

Quantcast
08:30, 02/02/2026
Ρωσία: Δύο νεκροί σε πλήγμα της Ουκρανίας με drone

Πλήγμα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στοίχισε τη ζωή σε δυο πολίτες νωρίς το πρωί στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Η επίθεση έπληξε ιδιωτικό οίκημα στη Στάρι Άσκολ, που πήρε φωτιά και εν μέρει κατέρρευσε, εξήγησε.

«Σωστικά συνεργεία επιτρόπου βρήκαν τα πτώματα δυο ανθρώπων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Ανταποδίδοντας τους αδιάλειπτους ρωσικούς βομβαρδισμούς κάθε νύχτα επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι δυνάμεις της Ουκρανίας στέλνουν κι αυτές κάθε βράδυ drones στη ρωσική επικράτεια, στοχοποιώντας πάνω απ’ όλα τον τομέα της ενέργειας.

