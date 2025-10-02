Ρωσία: Εάν οι ΗΠΑ στείλουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αυτό θα οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση - Real.gr

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας για την απόκτηση πυραύλων Τόμαχοκ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ για επιθέσεις σε βάθος της Ρωσίας τότε θα υπάρξει ένας νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει δει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν μια μία τέτοια απόφαση, η οποία αν ληφθεί τότε θα απαιτηθεί μια απάντηση από την Ρωσία.

«Εάν αυτό συμβεί, θα αποτελέσει έναν νέο γύρο έντασης που θα απαιτήσει μια ανάλογη απάντηση από την ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Αλλά από την άλλη, παραμένει επίσης προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων», δήλωσε ο Πεσκόφ.

