Ρωσία: Έκρηξη κοντά σε σταθμό τρένου στη Μόσχα - Νεκρός ένας αστυνομικός, δύο τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας αστυνομικός και να τραυματιστούν άλλοι δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι αρχές της ρωσικής πρωτεύουσας έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αναμένονται τις επόμενες ώρες, καθώς οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.