Ρωσία: Εκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - Τουλάχιστον 10 νεκροί - Real.gr

Τραγωδία στη Ρωσία, με τουλάχιστον 10 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Πέμπτης από έκρηξη σε εργοοστάσιο πυρομαχικών.

Από τη φονική έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο στην περιοχή των Ουραλίων στη Ρωσία, τραυματίστηκαν 19 άτομα, σύμφωνα με τον Αλεξέι Τέξλερ, κυβερνήτη της περιφέρειας Τσελιαμπίνσκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κοπέισκ, περίπου 1.600 χιλιόμετρα ανατολικά της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν.

Η έκρηξη προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά, η οποία -όπως ανέφερε ο κυβερνήτης- έχει πλέον κατασβεστεί, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, αναφέρει το BBC.

Alors que le WSJ révèle que les USA ont levé leurs restrictions à l’usage de missiles US et EUR (avec composantes US), ce qui explique les tirs de Storm Shadows sur Bryansk hier, on rapporte des explosions dans une usine de munitions à Kopeïsk, à 1700 kms de l’Ukraine. 1/ pic.twitter.com/h89QMGx8El — Sébastien Gobert (@SebaGobert) October 22, 2025

Bίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν μια πύρινη σφαίρα τη στιγμή της έκρηξης, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και από διερχόμενα αυτοκίνητα κοντά σε εργοστάσιο που παράγει πυρομαχικά και οπλισμό για τον ρωσικό στρατό.

💥Fuerte explosión en una empresa en una provincia rusa Una explosión en una empresa en Kopeisk, Cheliábinsk, dejó 9 muertos y 5 heridos, según el gobernador Alexéi Téksler. Los servicios de emergencia ya están en el lugar.https://t.co/T40mxgJ19s pic.twitter.com/K7p5dTATUN — Sepa Más (@Sepa_mass) October 22, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια, ενώ η τύχη 12 μελών του προσωπικού παραμένει άγνωστη.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη την αιτία της έκρηξης, ωστόσο ο κυβερνήτης διέψευσε ότι πρόκειται για επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Η ρωσική ανακριτική επιτροπή ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και κηρύχθηκε ημέρα πένθους για την περιοχή.