Ρωσία: Εκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - Τουλάχιστον 10 νεκροί - Real.gr

Ρωσία: Εκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Τουλάχιστον 10 νεκροί

13:34, 23/10/2025
Τραγωδία στη Ρωσία, με τουλάχιστον 10 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Πέμπτης από έκρηξη σε εργοοστάσιο πυρομαχικών.

Από τη φονική έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο στην περιοχή των Ουραλίων στη Ρωσία, τραυματίστηκαν 19 άτομα, σύμφωνα με τον Αλεξέι Τέξλερ, κυβερνήτη της περιφέρειας Τσελιαμπίνσκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κοπέισκ, περίπου 1.600 χιλιόμετρα ανατολικά της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν.

Η έκρηξη προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά, η οποία -όπως ανέφερε ο κυβερνήτης- έχει πλέον κατασβεστεί, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, αναφέρει το BBC.

Bίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν μια πύρινη σφαίρα τη στιγμή της έκρηξης, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και από διερχόμενα αυτοκίνητα κοντά σε εργοστάσιο που παράγει πυρομαχικά και οπλισμό για τον ρωσικό στρατό.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια, ενώ η τύχη 12 μελών του προσωπικού παραμένει άγνωστη.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη την αιτία της έκρηξης, ωστόσο ο κυβερνήτης διέψευσε ότι πρόκειται για επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Η ρωσική ανακριτική επιτροπή ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και κηρύχθηκε ημέρα πένθους για την περιοχή.

