Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Ροστόφ - Βίντεο - Real.gr

Συντρίμμια καταρριφθέντος ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον, ωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα 15 πολίτες που διαμένουν εκεί, ενημέρωσε νωρίς σήμερα, Τετάρτη (27/8) ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης στη Ραστόφ, ο Γιούρι Σλιούσαρ, μέσω Telegram.

Το «σημαντικότερο» είναι πως «κανένας δεν τραυματίστηκε», σημείωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Σλιούσαρ, που διαβεβαίωσε ότι η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.

‼️‼️🇺🇦✈️🔥Ukrainian drones have struck Russian targets in Rostov. See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/2aGD8A3iGl — Visioner (@visionergeo) August 26, 2025



Νωρίτερα, ο κ. Σλιούσαρ ανακοίνωνε ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δέκα ουκρανικά drones σε διάφορους τομείς της περιφέρειας.



Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ουκρανικής πλευράς ως αυτό το στάδιο. Το Κίεβο, που έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές του είδους στη ρωσική επικράτεια, κάνει λόγο για ανταπόδοση των συνεχιζόμενων πληγμάτων της Μόσχας.

Και οι δυο πλευρές αρνούνται πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters