Ρωσία: Η Μόσχα απαγόρευσε την οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Real.gr

Η Ρωσία πρόσθεσε σήμερα τη μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch- HRW) στον κατάλογό της με τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις, γεγονός που ισοδυναμεί με απαγόρευση λειτουργίας της στη χώρα.

Οι ρωσικές αρχές δεν γνωστοποίησαν τον λόγο της απόφασής τους και η HRW, η οποία είχε ήδη υποχρεωθεί να κλείσει τα γραφεία της στη Ρωσία το 2022, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τις εξελίξεις.

Από την έναρξη του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης απαγόρευσε δεκάδες οργανώσεις που επέκριναν την πολιτική του Κρεμλίνου ή τη στάση της Μόσχας σε αυτήν τη σύρραξη.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και επιχειρεί στο εξωτερικό, ερευνά και δημοσιεύσει εκθέσεις σχετικά με παραβιάσεις που διαπράττουν οι κυβερνήσεις και οι ένοπλες δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η οργάνωση κατήγγειλε επανειλημμένως τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει «μια λιτανεία παραβιάσεων», κάτι που η Ρωσία διαψεύδει.

Στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων» οργανώσεων φιγουράρουν, μεταξύ άλλων, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ WWF και Greenpeace, ο οργανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς Transparency International και το Ίδρυμα Elton John για τη μάχη κατά του AIDS.

H ένταξη σε αυτόν τον κατάλογο σημαίνει επίσης πως κάθε πρόσωπο που εργάζεται για την οργάνωση ή της στέλνει δωρεές κινδυνεύει με διώξεις στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ