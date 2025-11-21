Ρωσία: Η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου - Real.gr

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» από τις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως προέτρεψε το Κίεβο να διαπραγματευθεί «τώρα» αντί να διακινδυνεύσει να χάσει και άλλα εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ρωσία δεν συζητούν ακόμα τις προτάσεις λεπτομερώς, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα εκτίμησε ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία μειώνει το περιθώριο αποφάσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι καλύτερο να διαπραγματευθούν και να το κάνουν τώρα παρά πιο αργά. Το περιθώριο (του Ζελένσκι) να λαμβάνει αποφάσεις μειώνεται καθώς χάνει εδάφη», σχολίασε ο Πεσκόφ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ