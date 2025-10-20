Ρωσία: Η παραγωγός τιτανίου VSMPO-AVISMA θα περικόψει την εργάσιμη εβδομάδα για ορισμένα μέλη του προσωπικού - Real.gr

Η ιστορία της VSMPO (Verkhnaya Salda Metallurgical Production Association) ξεκινάει το 1933, όταν ιδρύθηκε για να προμηθεύει αλουμίνιο και κράμα αλουμινίου στην αεροναυπηγική βιομηχανία της Σοβιετικής Ένωσης.

Η ρωσική VSMPO-AVISMA, η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής τιτανίου στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να εφαρμόσει την τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα για ορισμένους υπαλλήλους που δεν εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγή.

«Σχεδιάζεται η μεταφορά ορισμένων υπαλλήλων που δεν εμπλέκονται σε κρίσιμες διαδικασίες παραγωγής, κυρίως διοικητικού προσωπικού, σε τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα», ανέφερε η εταιρία σε δήλωση προς το Ρόιτερς.

Ανέφερε πως το μέτρο «έχει σκοπό να διατηρήσει το υψηλής κατάρτισης προσωπικό της επιχείρησης και την επιχειρησιακή σταθερότητα». Η εταιρία δεν ανέφερε για πόσο θα ισχύσουν τα μέτρα.

«Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, όμως μας επιτρέπει να κρατήσουμε την ομάδα μας και να ετοιμαστούμε για την ανάκαμψη της αγοράς. Θεωρούμε ότι είναι προσωρινό μέτρο και θα προσφέρουμε επιπλέον ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης στους υπαλλήλους», ανέφερε.

Το Ρόιτερς είχε μεταδώσει στις 9 Οκτωβρίου ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ρωσίας θέτουν υπαλλήλους σε προσωρινή αργία ή περικόπτουν προσωπικό καθώς η πολεμική οικονομία επιβραδύνεται, η εγχώρια ζήτηση βαλτώνει και οι εξαγωγές στερεύουν.

Πριν από την έναρξη αυτού που η Μόσχα αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρησή της στην Ουκρανία, η VSMPO-AVISMA προμήθευε τιτάνιο στην Boeing και την Airbus. Ο Καναδάς χαλάρωσε τις κυρώσεις το 2024 προκειμένου να επιτρέψει στην Airbus να χρησιμοποιήσει τιτάνιο από τη Ρωσία.

«Η εταιρία θα εξακολουθήσει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις σε πελάτες και εταίρους, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και κρατώντας τη θέση της ως ηγέτη στην παγκόσμια αγορά τιτανίου», ανέφερε η VSMPO-AVISMA.

