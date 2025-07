Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 8,7 R στην Καμτσάτκα - Τσουνάμι στις ρωσικές και τις ιαπωνικές ακτές - Προειδοποίηση στις ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ισχυρός σεισμός 8,7 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα, κοντά στις ακτές της Άπω Ανατολής της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν από τις αμερικανικές, τις ιαπωνικές και τις ρωσικές αρχές έπειτα από σεισμική δόνηση 8,7 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ρωσικών ακτών στη χερσόνησο Καμτσάτκα σήμερα, περί τις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση που δημοσιοποίησε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Κατά τα δεδομένα του ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε σε βάθος 19,3 χιλιομέτρων περίπου 136 χιλιόμετρα από την πόλη Πετροπαβλόφσκ Καμτσάτσκι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα.

🚨BREAKING: Massive 8.0 quake strikes off Kamchatka, Russia.

Part of the volatile Ring of Fire, this region has a deadly history—1952, 1959, now 2025.

Tsunami alerts issued for Russia, Japan, Hawaii, Alaska, and Guam. NOAA’s DART 4G sensors triggered within minutes.… pic.twitter.com/Se3ioqk8ic

— mdtlion (@mdtlion) July 30, 2025