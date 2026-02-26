Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν σορούς στρατιωτών, λέει σύμβουλος του Κρεμλίνου - Real.gr

Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία τα λείψανα 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τις σορούς 35 Ρώσων.

«Οι σοροί 1.000 Ουκρανών στρατιωτών παραδόθηκαν στην Ουκρανία. Η Ρωσία έλαβε σε αντάλλαγμα τις σορούς 35 Ρώσων στρατιωτών», δήλωσε μέσω Telegram ο Μεντίνσκι.

Η ανταλλαγή λειψάνων στρατιωτών είναι ένα από τα λίγα θέματα στα οποία συνεργάζονται η Μόσχα και το Κίεβο μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας, ρωσικής επίθεσης στη γειτονική χώρα, που αυτή την εβδομάδα συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια.

Ο Μεντίνσκι συνόδευσε την ανακοίνωσή του με μια φωτογραφία ανθρώπων με λευκές προστατευτικές στολές πoυ μετέφεραν ειδικούς σάκους για τη μεταφορά νεκρών από φορτηγό-ψυγείο.

Η ανακοίνωση έγινε πριν από τις συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ του διαπραγματευτή του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ και των απεσταλμένων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προετοιμασία νέων τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία που αναμένονται στις αρχές Μαρτίου.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Γενεύη.

Η Ουάσινγκτον πιέζει για επίλυση της σύγκρουσης που έχει προκαλέσει τον θάνατο και τον τραυματισμό χιλιάδων ανθρώπων και μαζικές καταστροφές στην Ουκρανία, αλλά οι συνομιλίες καθυστερούν κυρίως λόγω του ότι η Μόσχα ζητά από το Κίεβο να παραχωρήσει κάποια από τα εδάφη της, κάτι που η Ουκρανία αρνείται.