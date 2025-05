Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν από 205 αιχμαλώτους πολέμου - Real.gr

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα από 205 αιχμαλώτους πολέμου, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνέβαλαν στην διαμεσολάβηση για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων και ότι οι απελευθερωθέντες αιχμάλωτοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Λευκορωσία όπου τους παρέχεται ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαιώνοντας την ανταλλαγή των αιχμαλώτων.

Our people are free. Our people are home.

Today, Ukraine has brought back 205 warriors. Young and older men from almost all types and branches of the Armed Forces. Defenders of Mariupol and the entire front line.

They have been scattered across many Russian regions, imprisoned… pic.twitter.com/wW8cJ981mg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2025