Ρωσία: Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών Βρετανός που «πολέμησε για λογαριασμό της Ουκρανίας» - Real.gr

Ένας Βρετανός, που σύμφωνα με τη Μόσχα πολέμησε για την Ουκρανία κατά του ρωσικού στρατού, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών σε φυλακή υψίστης ασφαλείας αφού κρίθηκε ένοχος ότι ήταν πληρωμένος μισθοφόρος, δήλωσαν σήμερα Ρώσοι εισαγγελείς.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ρωσίας κατονόμασε τον φυλακισμένο Βρετανό ως τον 30χρονο Χέιντεν Ντέιβις και δήλωσε ότι δικάστηκε από δικαστήριο σε τμήμα του ελεγχόμενου από τη Ρωσία Ντονέτσκ, μια από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Μόσχα διεκδικεί ως δικό της έδαφος από το 2022.

Στη ρωσική ανακοίνωση δεν αναφέρεται εάν ο Ντέιβις δήλωσε αθώος ή ένοχος.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα δήλωσε ότι ο Ντέιβις έφθασε στην Ουκρανία τον Αύγουστο του 2024, υπέγραψε συμβόλαιο για να πολεμήσει για τη Διεθνή Λεγεώνα για την Άμυνα της Ουκρανίας, έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση και στη συνέχεια πολέμησε κατά του ρωσικού στρατού στο Ντονέτσκ.

Ο Ντέιβις συνελήφθη από τη Ρωσία τον χειμώνα του 2024, μεταφέροντας ένα αμερικανικής κατασκευής αυτόματο τουφέκι και πυρομαχικά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.