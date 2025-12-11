Ρωσία: Καταρρίφθηκαν δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα - Real.gr

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) της Ουκρανίας κατευθυνόμενα στη Μόσχα από χθες το βράδυ και κατά διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αλλεπάλληλες πανομοιότυπες ανακοινώσεις του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Οι ανακοινώσεις του δημάρχου διαδέχονταν η μια την άλλη από τις 22:41 ως τις 02:10. Ανέφερε πως στάλθηκαν επιτόπου για να εξετάσουν τα συντρίμμια των drones ομάδες των ρωσικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Δεν έκανε λόγο για θύματα ή υλικές ζημιές.

Αναστολή πτήσεων

Η Rosaviatsia, η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες έχουν ανασταλεί σε όλα τα αεροδρόμια στην περιοχή της Μόσχας.

Το αεροδρόμιο Πούλκοβο στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, ανέφερε στο Telegram ότι εξυπηρετεί πτήσεις που εκτρέπονται από την πρωτεύουσα.

Αρκετά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν επίσης τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.