Quantcast
Ρωσία: Καταστροφή στόχου από υπερηχητικό πύραυλο Zircon στη Θάλασσα του Μπάρεντς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Ρωσία: Καταστροφή στόχου από υπερηχητικό πύραυλο Zircon στη Θάλασσα του Μπάρεντς – ΒΙΝΤΕΟ

12:45, 14/09/2025
Ρωσία: Καταστροφή στόχου από υπερηχητικό πύραυλο Zircon στη Θάλασσα του Μπάρεντς – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ρωσία προχώρησε στην εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου Zircon, τύπου κρούζ κατά ενός στόχου στη Θάλασσα του Μπάρεντς στη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

“Σύμφωνα με τα δεδομένα παρατήρησης και στοχοποίησης που λαμβάνονταν σε πραγματικό χρόνο, ο στόχος καταστράφηκε, αφού δέχτηκε άμεσο πλήγμα”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved