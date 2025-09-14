Ρωσία: Καταστροφή στόχου από υπερηχητικό πύραυλο Zircon στη Θάλασσα του Μπάρεντς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Ρωσία προχώρησε στην εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου Zircon, τύπου κρούζ κατά ενός στόχου στη Θάλασσα του Μπάρεντς στη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

“Σύμφωνα με τα δεδομένα παρατήρησης και στοχοποίησης που λαμβάνονταν σε πραγματικό χρόνο, ο στόχος καταστράφηκε, αφού δέχτηκε άμεσο πλήγμα”.