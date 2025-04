Ρωσία: Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς», ανέφερε εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών έκτακτων αναγκών.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο πετρελαίου που ανήκει στο ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό Rosneft και βρίσκεται στην πόλη Κομσομόλσκ-ον-Αμούρ στην Άπω Ανατολή κατασβέστηκε, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτων αναγκών.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε νωρίτερα ότι δεν υπήρξαν θύματα από την πυρκαγιά.

Something is burning in Russia again.

An oil refinery in Komsomolsk-on-Amur caught fire for unknown reasons.

The distance to Ukraine is over 6,500 kilometers. pic.twitter.com/DZIRHZ9Oh1

— Saint Javelin (@saintjavelin) April 10, 2025