Ρωσία: Κωμικός καταδικάστηκε σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκιση για ένα αστείο - Real.gr

Σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και εννέα μηνών καταδικάστηκε σήμερα ο Ρώσος stand-up κωμικός Αρτέμι Οστάνιν, με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους, εξαιτίας αστείου που έκανε για βετεράνο πολέμου με αναπηρία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από εθνικιστικούς κύκλους και στρατιωτικούς μπλόγκερ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters που βρέθηκε στο δικαστήριο, στον Οστάνιν επιβλήθηκε επίσης χρηματικό πρόστιμο 300.000 ρουβλίων (περίπου 3.900 ευρώ).

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά αυστηρών δικαστικών αποφάσεων στη Ρωσία, με στόχο άτομα που, κατά τις αρχές, προσβάλλουν ή διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Πέραν της βασικής κατηγορίας, ο Οστάνιν κρίθηκε ένοχος και για προσβολή των θρησκευτικών συναισθημάτων των Χριστιανών, λόγω αστείου που είχε κάνει για τον Ιησού και το οποίο εξόργισε ορθόδοξους εθνικιστές.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύλληψη και η μεταχείρισή του αποτελούσαν από μόνες τους επαρκή τιμωρία για οποιοδήποτε αδίκημα.

Η Ρωσία, λίγο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, υιοθέτησε το 2022 εκτεταμένους νόμους λογοκρισίας, ενώ φιλοκυβερνητικές οργανώσεις και πρόσωπα καταγγέλλουν δημόσια όσους θεωρούν ότι τους παραβιάζουν, οδηγώντας τους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τα προβλήματα για τον Οστάνιν ξεκίνησαν τον Μάρτιο του περασμένου έτους, όταν σε εμφάνιση μπροστά σε μικρό κοινό αστειεύτηκε για φτωχό βετεράνο που είχε χάσει τα πόδια του από νάρκη και μετακινούνταν με σκέιτμπορντ, περιγράφοντας περιστατικό σε υπόγεια διάβαση της Μόσχας. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο ως «μεταφορέα κορμών».

Αν και τότε δεν ήταν γνωστός, βίντεο της παράστασης κυκλοφόρησε στο Telegram, όπου αναπαράχθηκε από πολεμικούς μπλόγκερ και εθνικιστές, γίνεται viral και προκαλώντας κύμα καταγγελιών για χυδαίο χλευασμό βετεράνων.

Η ορθόδοξη εθνικιστική οργάνωση «Σορόκ Σορόκοφ» υποστήριξε ότι η υπόθεση αποδεικνύει πως «οι καιροί έχουν αλλάξει» και ζήτησε αυστηρότερο κρατικό έλεγχο σε τέτοιες παραστάσεις, κάνοντας λόγο για ηθική παρακμή.

Ο διευθυντής του κέντρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ομάδας, Γκεόργκι Σολντάτοφ, δήλωσε ότι «πολλοί κωμικοί ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές, αγγίζοντας θέματα ταμπού για κάθε κανονική κοινωνία».

Φοβούμενος τις αντιδράσεις, ο Οστάνιν επιχείρησε να διαφύγει από τη Ρωσία, ωστόσο συνελήφθη στη Λευκορωσία και μεταφέρθηκε πίσω στη Μόσχα για να δικαστεί.

Όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή αν αντιλαμβάνεται την ποινή του, απάντησε:

«Στο διάολο η δικαστική σας πρακτική. Όχι, δεν καταλαβαίνω».