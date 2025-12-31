Ρωσία: Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου ζητά από τα στρατεύματα να συνεχίσουν να δημιουργούν «ζώνες ασφαλείας» στην Ουκρανία - Real.gr

Ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου είπε στα ρωσικά στρατεύματα να συνεχίσουν να δημιουργούν ζώνες ασφαλείας στις περιοχές Σούμι και Χαρκόβου για να προστατεύσουν τους αμάχους στις γειτονικές με την Ρωσία περιοχές του Κούρσκ και Μπέλγκοροντ από τις ουκρανικές επιθέσεις.

Ο Γκεράσιμοφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά την διάρκεια επίσκεψης του στο κέντρο διοίκησης της «Βόρειας» στρατιωτικής ομάδας, τις οποίες το υπουργείο Άμυνας έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα.

Το υπουργείο δεν αναφέρει πότε ο Γκεράσιμοφ έκανε τις δηλώσεις και που βρίσκεται το κέντρο διοίκησης.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση εκ μέρους της Ουκρανίας στις δηλώσεις Γκεράσιμοφ , αλλά το Κίεβο έχει επανειλημμένα καταδικάσεις τις προσπάθειες της Μόσχας να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας εντός του εδάφους της Ουκρανίας, κατηγορώντας την Ρωσία ότι χρησιμοποιεί το πρόσχημα των ζωνών ασφαλείας για να αρπάξει παράνομα περισσότερα εδάφη της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι τα σχέδια της Μόσχας για το Σούμι και το Χάρκοβο είναι «τρελά» και θα συναντήσουν αντίσταση καθώς η Ουκρανία υπερασπίζεται τις δύο αυτές περιοχές.

Ο Γκεράσιμοφ είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχο του 950 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις δύο επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων 32 οικισμών.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του για το πεδίο της μάχης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υιοθέτησε την ιδέα των ζωνών ασφαλείας μετά την αιφνιδιαστική εισβολή της Ουκρανίας εντός της περιοχής Κουρσκ της Ρωσίας τον Αύγουστο του 2024 , τα εδάφη της οποίας οι δυνάμεις της Μόσχας ανακατέλαβαν μετά από μήνες σφοδρών μαχών που είχαν ως αποτέλεσμα και οι δύο πλευρές να υποστούν βαριές απώλειες.

Σε συνάντηση στο Κρεμλίνο στις 29 Δεκεμβρίου, ο Πούτιν χαρακτήρισε πολύ σημαντικές τις εργασίες για τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας και είπε ότι πρέπει να συνεχιστούν και τη νέα χρονιά.