Quantcast
Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο - Real.gr
real player

Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο

18:45, 29/09/2025
Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο

Οι στρατιώτες αυτοί θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας ενός έτους.

Η φθινοπωρινή εκστρατεία κατάταξης στον ρωσικό στρατό έχει ως στόχο να στρατολογηθούν περίπου 135.000 νέοι άνδρες ηλικίας από 18 έως 30 ετών, σύμφωνα με το διάταγμα που υπέγραψε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι στρατιώτες αυτοί θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας ενός έτους. Κάθε χρόνο στη Ρωσία διενεργούνται δύο τέτοιες εκστρατείες στρατολόγησης, μία την άνοιξη και η άλλη τον φθινόπωρο.

Από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός διαβεβαιώνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων και εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες στη Ρωσία.

Η εαρινή εκστρατεία είχε ως στόχο τη στρατολόγηση 160.000 ανδρών και αυτή του φθινοπώρου 133.000.

Οι νεοσύλλεκτοι αυτοί δεν έχουν σχέση με τους περισσότερους από 300.000 εφέδρους που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία από το φθινόπωρο του 2022 και οι οποίοι είχαν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στον ρωσικό στρατό.

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας (1994-96), όπου νέοι άνδρες που υπηρετούσαν τη θητεία τους στάλθηκαν να πολεμήσουν και τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στις μάχες, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας. Ωστόσο, στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν αναφερθεί κατ’ επανάληψη περιπτώσεις νεοσύλλεκτων που βρέθηκαν στο πεδίο της μάχης. Τον Αύγουστο του 2024 το Κίεβο ανέφερε ότι αιχμαλώτισε νεοσύλλεκτους, όταν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία. Το 2023 η Ρωσία ενέκρινε έναν νέο νόμο που διευρύνει τα ηλικιακά όρια στρατολόγησης, από τα 27 στα 30 έτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved